Ефимов: В столичном районе Ивановское откроется детский сад по льготной программе

Власти Москвы предложили предпринимателям восстановить детский сад в районе Ивановское на востоке столицы. В настоящее время объявлен аукцион на право заключения договора аренды, сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Москвы Владимир Ефимов. По его словам, здание выставлено на аукцион по программе «1 рубль за квадратный метр в год».

«Будущий арендатор сможет открыть в нём частный детский сад на 180 мест. Для перехода на льготную ставку аренды из расчета один рубль за квадратный метр в год инвестору необходимо отремонтировать или реконструировать объект и выполнить остальные условия столичной программы», – отметил Ефимов.



Новому арендатору здания по Саянской улице дом 13А, помимо проведения ремонта, предстоит оборудовать объект всем необходимым для работы дошкольного учреждения. По проекту, на первом этаже расположены просторная входная группа, музыкальный зал, кабинеты администрации и пищеблок. Помещения для групп, общей площадью около 1,8 тысячи квадратных метров, расположены на первом и втором этажах. Также инвестору предложено арендовать земельный участок площадью почти один гектар.



Как отметил глава Департамента городского имущества Максим Гаман, договор аренды объекта будет заключен с победителем торгов на 49 лет. Подать заявку на участие в аукционе можно до 28 октября, а сами торги состоятся 31 октября. Для участия в них понадобятся регистрация на электронной торговой площадке «Росэлторг» и усиленная квалифицированная электронная подпись. Всю информацию об этом объекте и других актуальных предложениях от города можно найти на Инвестиционном портале Москвы.

