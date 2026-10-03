Ефимов: В спорткомплексе «Вышка» на юге Москвы завершили основные монолитные работы

В районе Москворечье‑Сабурово на юге Москвы продолжается строительство спортивного комплекса «Вышка» — степень готовности объекта уже превышает 60%, рассказал глава столичного Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Спорткомплекс “Вышка” строится в Южном административном округе за счет средств городского бюджета. Он станет современной тренировочной базой для спортсменов и одновременно создаст новые возможности для занятий физической культурой для жителей района Москворечье-Сабурово», – рассказал Ефимов.

По его словам, площадь двухэтажного здания составит почти 12000 кв. м, а на текущем этапе уже завершены основные монолитные работы и монтаж несущих металлоконструкций.