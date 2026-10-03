Ефимов: В спорткомплексе «Вышка» на юге Москвы завершили основные монолитные работы
В районе Москворечье‑Сабурово на юге Москвы продолжается строительство спортивного комплекса «Вышка» — степень готовности объекта уже превышает 60%, рассказал глава столичного Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
«Спорткомплекс “Вышка” строится в Южном административном округе за счет средств городского бюджета. Он станет современной тренировочной базой для спортсменов и одновременно создаст новые возможности для занятий физической культурой для жителей района Москворечье-Сабурово», – рассказал Ефимов.
По его словам, площадь двухэтажного здания составит почти 12000 кв. м, а на текущем этапе уже завершены основные монолитные работы и монтаж несущих металлоконструкций.
Объект располагается по адресу: улица Москворечье, дом 4, корпус 1. По словам главы Департамента гражданского строительства города Москвы Алексея Александрова, сейчас на площадке активно ведутся работы — монтируют фасад, устраивают кровлю, выполняют черновую и чистовую отделку помещений, прокладывают внутренние инженерные системы.
В состав спорткомплекса войдут четыре функциональных блока: 50‑метровый бассейн с десятью дорожками и трансформируемой стенкой, позволяющей тренироваться на «длинной» и «короткой» воде, бассейн размером 25 на 25 метров с залом сухого плавания и зоной для прыжков в воду, детский бассейн, а также универсальный и тренажёрный залы для общей физической подготовки. Кроме спортивных зон, в здании разместятся тренерские, административные, технические и медицинские помещения, а также буфет.
Ход строительства контролирует Мосгосстройнадзор. В ведомстве подчёркивают, что инспекторы следуют единым подходам «Контроля Москвы» к обеспечению безопасности и надёжности — это позволяет поддерживать высокий городской стандарт качества. На земельном участке площадью более 1,8 га специалисты комитета уже провели две выездные проверки, в ходе которых оценивали соответствие выполненных работ, конструкций и применённых материалов проектной документации и утверждённому архитектурно‑градостроительному решению.
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