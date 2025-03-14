Ефимов: В Сокольниках появится микрорайон по программе КРТ

В столичном районе Сокольники часть участков преобразуют в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ). О деталях проекта рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.



«Два участка общей площадью 3,5 гектара входят в один проект КРТ и подлежат реорганизации. В ходе редевелопмента здесь появится новый микрорайон с жильем и общественно-деловыми объектами. Всего на территории возведут 135,86 тысячи квадратных метров различной недвижимости», - отметил он.



Вложения в проект оценили в 40 миллиардов рублей, каждый год в бюджет будет поступать 1,3 миллиарда рублей, а новые рабочие места получат 2,8 тысячи граждан.



Со своей стороны, министр правительства Москвы, глава департамента городского имущества Максим Гаман добавил, что в рамках проекта будет построено почти 40 тысяч «квадратов» жилья, еще 96 тысяч квадратных метров займут различные деловые и общественные объекты – магазины, кафе, банки.



А министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики Владислав Овчинский уточнил, что некоторые новостройки будут построены в рамках программы реновации – 2,4 тысяч квадратных метров жилья.



Программа КРТ позволяет создавать целые городские кварталы со всем необходимым для жителей. Так, на месте бывших промзон появляются дороги, жилье и полезная инфраструктура. Москва остается лидером среди регионов по темпам строительства.

