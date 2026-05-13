Ефимов: В Сокольниках оборудуют многофункциональное спортивное ядро

В московском районе Сокольники появится общедоступное многофункциональное спортивное ядро площадью более 2,5 тысячи кв. м. Об этом рассказал глава столичного Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«В рамках строительства жилого квартала в районе Сокольники на площади более 2,5 тысячи квадратных метров создадут многофункциональное спортивное ядро. Там появится более 10 видов спортивных площадок, которые будут доступны всем жителям района», — сообщил он.

По его словам, более половины площади (1,3 тысячи кв. м) займут площадки для пляжного волейбола, мини-футбола, тенниса и петанка. Сам комплекс будет связан с городским парком “Сокольники”, куда можно будет добраться на велосипеде прямо из жилого квартала, добавил Ефимов.

На остальной площади оборудуют площадки для стрит-бола, настольного тенниса и йоги. Помимо игровых видов спорта, в районе появится отдельная зона для воркаута со скалодромом, боксерская стойка, турники, шведские стенки, брусья и канат-тренажер. Рядом с ними появятся парковки и станции техобслуживания для велосипедов.

Создание спортивного ядра является частью строительства жилого комплекса, в рамках которого в районе появятся два корпуса общей площадью свыше 95,6 тысячи кв. м. Вокруг них также благоустроят 1,9 га прилегающей территории, а озеленение займет свыше семи тысяч кв. м. Сами дома будут соединены двухуровневым паркингом. Девелопер проекта — компания "Новая Эра".

Реализацию проекта контролирует Мосгосстройнадзора. Его инспекторы уже провели первую выездную проверку.

