Ефимов: В школе в Огородном проезде заканчиваются кровельные работы
Бутырском районе Москвы продолжается строительство школы на 325 учеников — на данный момент уже завершается отделка фасада и обустройство кровли. Об этом рассказал глава Комплекса градостроительной политики и строительства столицы Владимир Ефимов.
«Школа на 325 мест общей площадью почти 8,7 тысячи кв м возводится на территории бывшей промзоны “Огородный проезд”. На строительном объекте уже готов монолит, внешние и внутренние стены, завершается отделка фасада и устройство кровли. Продолжается работа по прокладке инженерных коммуникаций», — уточнил вице-мэр Ефимов, чьи слова приводит пресс-служба Градостроительного комплекса.
По его словам, объект получит спортивный зал, учебные кабинеты и специальное пространство для проведения мероприятий, а строительство ведет частный инвестор, который передаст здание в систему образования города.
Новая школа возводится с ноября 2024 года и будет расположена по адресу: Огородный проезд, земельный участок 4/3.
Внутренний двор учебного объекта оснастят футбольным полем, беговой дорожкой, волейбольной и баскетбольной площадкой, а на прилегающей территории проведут комплексное озеленение, включающее высадку кустарников, саженцев и многолетников. Об этом сообщили в Департаменте градостроительной политики.
Контроль за выполнением всех работ осуществляет «Контроль Москвы», а инспекторы Мосгосстройнадзора уже провели три выездных проверки и оценили качество применяемых материалов и ход строительства на соответствие требованиям проектной документации.
Ранее мэр столицы Сергей Собянин анонсировал открытие почти 60 детских садов и школ в Москве.
