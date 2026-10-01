Ефимов: В школах Таганского района Москвы появятся многосветные пространства на 1000 мест

В рамках Адресной инвестиционной программы города Москвы идет проектирование двух школ будущего в Таганском районе. Главным украшением новых объектов станут многофункциональные многосветные пространства. Об этом рассказал глава столичного Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«В Таганском районе планируется построить две школы будущего на 2,8 тысячи учащихся. Главным архитектурным акцентом зданий станут многофункциональные многосветные пространства округлой формы», – сообщил он.

ФОТО: Комплекс градостроительной политики и строительства города Москв

По его словам, специальные помещения смогут принять в сумме почти тысячу человек. Они могут быть использованы как актовые и конференц-залы, театральные сцены и лектории. Это позволит проводить в них научные конференции, школьные мероприятия, спектакли и открытые уроки, уточнил Ефимов.

Руководитель Департамента гражданского строительства города Москвы Алексей Александров добавил, что помимо многофункционального пространства, в школе на Новорогожской улице откроют музыкальную студию, мастерские по обработке дерева и металла и обеденный зал, а в Большом Факельном переулке появятся зоны коворкинга, медиатека, медблок и кабинеты для начальных, основных и старших классов.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, какой будет школа будущего в Басманном районе.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: Владимир Ефимов, глава Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы

Горячие новости

Все новости

партнеры