Ефимов: В школах Таганского района Москвы появятся многосветные пространства на 1000 мест

По его словам, специальные помещения смогут принять в сумме почти тысячу человек. Они могут быть использованы как актовые и конференц-залы, театральные сцены и лектории. Это позволит проводить в них научные конференции, школьные мероприятия, спектакли и открытые уроки, уточнил Ефимов.



Руководитель Департамента гражданского строительства города Москвы Алексей Александров добавил, что помимо многофункционального пространства, в школе на Новорогожской улице откроют музыкальную студию, мастерские по обработке дерева и металла и обеденный зал, а в Большом Факельном переулке появятся зоны коворкинга, медиатека, медблок и кабинеты для начальных, основных и старших классов.



Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, какой будет школа будущего в Басманном районе.

