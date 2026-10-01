Ефимов: В школах Таганского района Москвы появятся многосветные пространства на 1000 мест
В рамках Адресной инвестиционной программы города Москвы идет проектирование двух школ будущего в Таганском районе. Главным украшением новых объектов станут многофункциональные многосветные пространства. Об этом рассказал глава столичного Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
«В Таганском районе планируется построить две школы будущего на 2,8 тысячи учащихся. Главным архитектурным акцентом зданий станут многофункциональные многосветные пространства округлой формы», – сообщил он.
По его словам, специальные помещения смогут принять в сумме почти тысячу человек. Они могут быть использованы как актовые и конференц-залы, театральные сцены и лектории. Это позволит проводить в них научные конференции, школьные мероприятия, спектакли и открытые уроки, уточнил Ефимов.
Руководитель Департамента гражданского строительства города Москвы Алексей Александров добавил, что помимо многофункционального пространства, в школе на Новорогожской улице откроют музыкальную студию, мастерские по обработке дерева и металла и обеденный зал, а в Большом Факельном переулке появятся зоны коворкинга, медиатека, медблок и кабинеты для начальных, основных и старших классов.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, какой будет школа будущего в Басманном районе.
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