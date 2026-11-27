Ефимов: В шести районах Москвы проектируют и строят 11 школ будущего
В Центральном административном округе за счет средств городского бюджета возведут современные образовательные комплексы. Сейчас проектирование и строительство идет уже по 11 уникальным зданиям. Об этом сообщил глава столичного Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
«В рамках Адресной инвестиционной программы до конца 2029 года планируется построить 11 школ будущего, рассчитанных более чем на 12,4 тысячи учеников. Специалисты уже приступили к проектированию и возведению зданий. Их отличительными чертами будут уникальная архитектура, интегрированная в застройку центра города, современный дизайн внутренних пространств и гибкая планировка, позволяющая адаптировать помещения под разные задачи. Учебные заведения появятся в шести районах Центрального административного округа», – рассказал он.
Стройка социальных объектов в столице соответствует целям и инициативам национального проекта «Инфраструктура для жизни».
Так, в Басманном, Пресненском, Мещанском и Таганском районах, а также в Хамовниках появятся по две школы, еще один объект возведут в Красносельском районе. Здания строят по современному стандарту. В них оборудуют лабораторные и мастерские, медиатеки, спортивные залы и многосветные пространства вместо актовых залов.
Так, например, в Пресненском районе на улице Климашкина построят школу будущего на 675 учащихся. Фасад здания будет выполнен в футуристическом стиле. А вот образовательное учреждение в Рубцовом переулке рассчитано на 1,1 тысячи учеников. Оно будет тоже выделяться на фоне окружающей застройки динамичным фасадом зеленого цвета и современным стилем.
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