Ефимов: В Северном Тушине свыше 4,6 тысячи граждан получили жилье по реновации

В Москве в районе Северное Тушино переселение по программе реновации началось в мае 2021 года. За это время договоры на получение квартир в новостройках заключили более 4,6 тысячи человек.

Об этом рассказал глава столичного Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

По его словам, это четверть всех москвичей, которых планируется переселить в районе. Ефимов также уточнил, что в настоящий момент горожане из девяти домов старого фонда уже полностью завершили оформление документов и переехали в современные ЖК.

«Еще пять зданий расселяются. Всего новые квартиры в Северном Тушине за пять лет получили уже более 4,6 тысячи москвичей — каждый четвертый участник программы реновации в районе», - приводит слова Ефимова пресс-служба Градостроительного комплекса столицы.

На первых этажах новых ЖК открывают допобъекты инфраструктуры для удобства новоселов и жителей соседних домов. В этих помещениях создают магазины, аптеки, кафе и другие предприятия сферы услуг.

Министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Екатерина Соловьева сообщила, что в прошлом году в Северном Тушине договоры на комфортные квартиры в новостройках подписали свыше 1,5 тысячи человек. Это самый высокий показатель с начала переселения по программе реновации в районе.

Политик уточнила, что весной текущего года к осмотру жилья в домах на улице Героев Панфиловцев приступили москвичи еще из трех старых домов. Всего с начала этого года документы, необходимые для переезда, здесь оформили уже примерно 600 человек, добавила Соловьева.

В Департаменте градостроительной политики отметили, что в Северном Тушине под заселение участников реновации передали семь новостроек. Всего в районе планируется расселить 60 зданий старого жилого фонда, в связи с чем новые квартиры получат свыше 18,9 тысячи граждан.

По словам представителей Департамента информационных технологий, подготовиться к переезду поможет инструкция в сервисе «Переезд по программе реновации» на портале «Мos.ru». Она автоматически настраивается под каждого жителя, переезжающего в новый дом.

Ранее столичный мэр Сергей Собянин рассказал, как реновация решает задачу создания безбарьерной среды для маломобильных граждан, и поручил увеличить темпы реализации программы вдвое.