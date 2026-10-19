Ефимов: В сентябре в Москве построили 14 домов по реновации
В Москве в сентябре 2026 года возвели и ввели в эксплуатацию 14 новостроек в рамках реализации программы реновации с общей площадью квартир более 232 тысяч квадратных метров. Об этом рассказал глава столичного Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
Он отметил, что в прошлом месяце новые дома появились в семи административных округах столицы. Четыре дома — в Юго-Восточном административном округе, три — в Юго-Западном, по два — в Восточном и Северо-Западном, а на севере, северо-востоке и юге города построили по одному ЖК, добавил политик.
«Всего в них обустроено почти 4,5 тысячи квартир. Они имеют удобные планировки и готовую чистовую отделку. Для комфортного проживания маломобильных граждан специально приспособлено 43 квартиры, а во всех пространствах общего пользования предусмотрена безбарьерная среда. На придомовых территориях заасфальтировали проезды и тротуары, установили свыше 30 детских и спортивных площадок, оборудовали более 15 мест отдыха», - приводит слова Ефимова пресс-служба Градостроительного комплекса Москвы.
Известно, что новые ЖК построили из качественных материалов, подключили здания к индивидуальным тепловым пунктам, установили там современное инженерное оборудование и противопожарные системы. На первых этажах новостроек создали помещения для социнфраструктуры, в частности магазинов и пвз. В подъездах новых домов выполнили комплексную отделку, оборудовали входные группы с витражным остеклением, колясочные, комнаты консьержей и лифтовые холлы.
Новостройки возвели по индивидуальным проектам. Здания находятся в локациях с развитой социально-бытовой инфраструктурой, в пешей доступности от них есть станции метро и остановки городского транспорта, образовательные и медицинские учреждения, парки.
В Мосгосстройнадзоре отметили, что инспекторы ведомства постоянно проводили контрольно-надзорные мероприятия на строящихся объектах в рамках реновации. Там рассказали, что в сданных в сентябре зданиях прошло более 100 проверок, в результате чего были оформлены заключения о соответствии ЖК требованиям проектной документации и выданы разрешения на их ввод в эксплуатацию.
Ранее столичный мэр Сергей Собянин поручил увеличить темпы реализации реновации вдвое и сообщил, что благодаря оригинальной архитектуре новостройка по программе стала новой достопримечательностью в Царицыне.
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