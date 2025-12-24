Ефимов: В Щербинке в рамках КРТ построят жилые дома и детсад
Четыре неэффективно используемых участка в московском районе Щербинка будут реорганизованы в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ), сообщил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
«В микрорайоне Родники поселка Знамя Октября в Щербинке планируется провести ревитализацию четырех участков общей площадью около 14,5 гектара. Здесь появится более 233 тысяч квадратных метров недвижимости, в том числе 166,8 тысячи квадратных метров жилья и около 66,5 тысячи квадратных метров объектов социальной, административно-деловой и коммунальной инфраструктуры», - отметил Ефимов.
По его словам, инвестиции в развитие этих территорий составят более 40 млрд рублей, при этом в Щербинке будут созданы более 1,6 тысяч рабочих мест.
Со своей стороны, министр правительства Москвы, руководитель столичного Департамента градостроительной политики Владислав Овчинский рассказал о социальной инфраструктуре, которая появится рядом с новостройками.
«На двух участках появятся жилые дома, площадь квартир в которых составит около 99 тысяч квадратных метров. Рядом с одной из новостроек также возведут детский сад на 250 мест. На двух других участках построят спортивно-досуговый комплекс площадью почти 29,9 тысячи квадратных метров», - сообщил Овчинский.
Рядом с местом реализации программы КРТ находится станция МЦД-2 «Силикатная». Кроме того, там уже построены школа и два детсада.
Мэр Москвы Сергей Собянин ранее одобрил шесть проектов КРТ.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Посол Бразилии допустил, что страна станет хабом для российских туристов
- «Роскосмос» заключил контракт на создание лунной электростанции
- Продюсер Фадеев планирует открыть школу в Китае
- Желание «вклиниться»: Зачем Макрон прагматично «предал» Мерца
- Мошенники начали представляться сотрудниками военкомата для кражи данных
- В Тульской области из-за БПЛА произошел пожар на предприятии
- В икре пяти торговых марок выявили кишечную палочку
- Запредельную стоимость ветуслуг объяснили ценой аренды и требованиями к лекарствам
- Над Россией уничтожили за ночь 172 украинских дрона
- В приморском Уссурийске произошло два взрыва
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru