Ефимов: В Щербинке в рамках КРТ построят жилые дома и детсад

Четыре неэффективно используемых участка в московском районе Щербинка будут реорганизованы в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ), сообщил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«В микрорайоне Родники поселка Знамя Октября в Щербинке планируется провести ревитализацию четырех участков общей площадью около 14,5 гектара. Здесь появится более 233 тысяч квадратных метров недвижимости, в том числе 166,8 тысячи квадратных метров жилья и около 66,5 тысячи квадратных метров объектов социальной, административно-деловой и коммунальной инфраструктуры», - отметил Ефимов.

По его словам, инвестиции в развитие этих территорий составят более 40 млрд рублей, при этом в Щербинке будут созданы более 1,6 тысяч рабочих мест.

Со своей стороны, министр правительства Москвы, руководитель столичного Департамента градостроительной политики Владислав Овчинский рассказал о социальной инфраструктуре, которая появится рядом с новостройками.

«На двух участках появятся жилые дома, площадь квартир в которых составит около 99 тысяч квадратных метров. Рядом с одной из новостроек также возведут детский сад на 250 мест. На двух других участках построят спортивно-досуговый комплекс площадью почти 29,9 тысячи квадратных метров», - сообщил Овчинский.

Рядом с местом реализации программы КРТ находится станция МЦД-2 «Силикатная». Кроме того, там уже построены школа и два детсада.

Мэр Москвы Сергей Собянин ранее одобрил шесть проектов КРТ.

ФОТО: Владимир Ефимов / Пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы

