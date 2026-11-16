Ефимов: В Щербинке строят многофункциональный центр площадью около 13 тыс. кв. м

Торговая часть займет 4 тыс. кв. м, а заведения общепита — более тысячи «квадратов». Для посетителей также обустроят открытые террасы с зонами отдыха и летними верандами площадью 550 кв. м, куда можно будет выйти напрямую из холлов и ресторанов.

Фасады здания оформят минималистичными бежевыми панелями и геометрическими алюминиевыми ламелями, а сплошное панорамное остекление первого этажа визуально облегчит конструкцию. На прилегающей территории появится парковка на 83 машино-места, пространства для мероприятий и благоустроенный пешеходный променад.

По словам Ефимова, контролем работ занимается Мосгосстройнадзор. Было проведено уже восемь выездных проверок, которые показали, что выполненные работы и используемые материалы соответствуют проекту и утвержденному архитектурно-градостроительному решению.

