Ефимов: В Щербинке строят многофункциональный центр площадью около 13 тыс. кв. м
В Новомосковском административном округе столицы продолжается строительство многофункционального центра площадью около 12,7 тыс. кв. м. Объект возводят на территории жилого комплекса «Алхимово» на улице Уточкина, сообщил глава столичного Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
В трехэтажном здании разместятся торговые галереи, кафе, рестораны, офисные помещения и фитнес-клуб.
«Реализация проекта позволит создать около 420 рабочих мест и сформировать новый центр притяжения, что положительно скажется на деловой активности района и развитии его инфраструктуры. Сейчас на объекте завершаются кровельные работы, ведется устройство теплового контура, остекления, работы по внутренним инженерным системам», – рассказал Ефимов.
Торговая часть займет 4 тыс. кв. м, а заведения общепита — более тысячи «квадратов». Для посетителей также обустроят открытые террасы с зонами отдыха и летними верандами площадью 550 кв. м, куда можно будет выйти напрямую из холлов и ресторанов.
Фасады здания оформят минималистичными бежевыми панелями и геометрическими алюминиевыми ламелями, а сплошное панорамное остекление первого этажа визуально облегчит конструкцию. На прилегающей территории появится парковка на 83 машино-места, пространства для мероприятий и благоустроенный пешеходный променад.
По словам Ефимова, контролем работ занимается Мосгосстройнадзор. Было проведено уже восемь выездных проверок, которые показали, что выполненные работы и используемые материалы соответствуют проекту и утвержденному архитектурно-градостроительному решению.
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