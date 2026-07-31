Ефимов: В Щербинке появится более 1,7 тысячи рабочих мест благодаря проекту КРТ

В столичном районе Родники поселка Знамя Октября в Щербинке анонсирована реализация масштабного проекта комплексного развития территории (КРТ). Соответствующий проект решения был опубликован на портале mos.ru. Об этом рассказал глава столичного Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Город планирует вовлечь в программу КРТ территорию площадью около 22,7 га рядом со станцией Силикатная второго Московского центрального диаметра. На двух ее участках в совокупности построят более 129 тысяч кв. м объектов производственного, офисно-делового и коммунального назначения», — сообщил он.

По его словам, в проект инвестируют 21,46 миллиарда рублей, ежегодный доход для бюджета города составит 854,16 миллиона после завершения строительства. Оно также принесет столице больше 1,7 тысячи рабочих мест.

Более 22,3 га будет занято офисами и производствами, включая производственно-складские комплексы, деловые центры, места легкой промышленности, а также современную котельную. На втором участке в 0,33 га появятся линии очистных сооружений и административно-бытовой корпус, которые безвозмездно передадут в собственность Москвы. Все работы планируется закончить за восемь лет.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о согласованном проекте комплексного развития неэффективно используемой территории в районе Нагатино-Садовники.

Программа комплексного развития территорий подразумевает создание современных кварталов города на месте бывших промзон и неэффективно используемых районов столицы. На данный момент в разной стадии реализации находятся свыше 470 проектов, которые изменят облик более 4,7 тысячи га Москвы. Эта работа контролируется мэром столицы Сергеем Собяниным.

