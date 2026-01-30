Ефимов: В Щербинке построят школу по Адресной инвестиционной программе

Москва утвердила проект планировки территории (ППТ) для возведения школы на тысячу человек в рамках программы Комплексного развития территорий (КРТ). Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.



«В столице утвердили ППТ для участка площадью 12,13 гектара, который реорганизуют по проекту комплексного развития территорий. Здесь планируется построить школу для тысячи учеников. Все работы пройдут в рамках Адресной инвестиционной программы Москвы. Нежилая наземная площадь здания превысит 18 тысяч квадратных метров», - рассказал он.



Ефимов добавил, что после реализации проекта появится свыше 100 новых рабочих мест для учителей и административного и технического персонала.



Школа расположится в районе Щербинка на улице Железнодорожная. Оператором проекта является АНО «Развитие социальной инфраструктуры», подведомственная Департаменту гражданского строительства города Москвы.



Как отметил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики Владислав Овчинский, для обустройства комфортного подъезда к образовательному объекту намечено строительство участка улицы местного значения, а также парковочных мест, тротуаров, благоустройство наземных пешеходных переходов и установка электрической зарядной станции.



Ранее мэр столицы Сергей Собянин рассказал о реконструкции здания школы № 218.

