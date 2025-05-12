Ефимов: В Рассказовке построят культурно-досуговый центр

Многофункциональный культурно-досуговый центр появится в Рассказовке, рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.



По его словам, Москва активно развивает социально значимую инфраструктуру в ТиНАО.



«Например, положительное заключение государственной экспертизы получил проект многофункционального культурно-досугового центра, рассчитанного более чем на 860 посетителей, в районе Внуково», – отметил Ефимов.



Культурно-досуговый центр будет возведен в рамках Адресной инвестиционной программы Москвы на 2024–2027 годы.



В свою очередь глава Департамента культуры Москвы Алексей Фурсин рассказал, что в новом здании в Рассказовке расположится детская школа искусств на 268 мест. В ней будут кабинеты для занятий живописью, лепкой, хореографией, вокалом. Кроме того, в школе искусств будут компьютерный класс, студия звукозаписи, библиотека, камерный зал на 100 посадочных мест и концертный зал с отдельным входом на 439 мест.



По словам председателя Комитета города Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза) Ивана Щербакова, площадь нового многофункционального культурно-досугового центра будет превышать семь тысяч квадратных метров.

