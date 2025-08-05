Ефимов: В рамках реновации на юго-востоке Москвы построят жилье по проекту КРТ

Инвестор, назначенный городом, займется обустройством участков по проекту комплексного развития территорий (КРТ) на юго-востоке столицы. Соответствующее решение уже приняло правительство города. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Проект комплексного развития территорий в районе Кузьминки Юго-Восточного административного округа будет содействовать реализации программы реновации. Семь участков общей площадью 4,98 гектара входят в один проект КРТ. В процессе редевелопмента в течение семи лет назначенный городом оператор возведет на них 182,4 тысячи квадратных метров жилой недвижимости для реализации программы реновации», – рассказал вице-мэр.

По его словам, этот шаг позволит обеспечить новыми квартирами около четырех тысяч москвичей. Дома появятся на четырех улицах Кузьминок в районе с развитой инфраструктурой вблизи от станций метро «Кузьминки» и «Текстильщики» Таганско-Краснопресненской линии, и от станции «Волжская» Люблинско-Дмитровской линии.

Министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики Владислав Овчинский отметил, что общая площадь квартир составит 111,4 тысячи кв м. Первые этажи отдадут под предприятия торговли, общественного питания и сервисных услуг, а придомовые пространства озеленят, благоустроят и обеспечат качественными дорогами, добавил он.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин принял решение о комплексном развитии участков нежилой застройки в районе Кузьминки.

Программа комплексного развития территорий подразумевает создание современных кварталов города на месте бывших промзон и неэффективно используемых районов столицы. На данный момент были согласованы 336 проекта, которые изменят облик почти 4,2 тысяч га Москвы. Эта работа контролируется мэром Сергеем Собяниным.

