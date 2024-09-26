Ефимов: В рамках программы КРТ у станций метро и МЦК построят 25 спортивных объектов
Более 22 проектов комплексного развития территорий (КРТ) предусматривает строительство 25 спорткомплексов в границах транспортного каркаса столицы, рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
«На участках общей площадью 406,6 гектара запланировано строительство 25 спорткомплексов. Их площадь превысит 138 тысяч квадратных метров. Среди спортивных объектов – физкультурно-оздоровительные комплексы, в том числе с бассейнами, а также скалолазный центр и комплекс для командных видов спорта», – пояснил он.
Как уточнил министр правительства столицы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман, по проекту КРТ в Коптеве появится встроенно-пристроенный физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном.
«Он станет частью нового жилого квартала в Беговом районе», – добавил он.
Размещение объектов, их параметры и сроки строительства определят после утверждения проектов планировки территорий.
Ранее мэр столицы Сергей Собянин заявлял, что более 80% проектов КРТ предусматривают строительство недвижимости вблизи крупных транспортных объектов.
В рамках программы КРТ в Москве создают многофункциональные городские кварталы на месте бывших промышленных зон. На данный момент в городе на разных этапах реализации находятся 236 подобных проектов.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru