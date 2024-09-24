Ефимов: В рамках программы КРТ реорганизуют участок на западе Москвы

В рамках программы комплексного развития территорий (КРТ) реорганизуют неэффективно используемый участок на Большой Дорогомиловской улице (район Дорогомилово, ЗАО), проект решения размещен на портале московского правительства. Об этом заявил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Участок площадью 0,55 гектара по адресу: Большая Дорогомиловская улица, владение 12 подлежит редевелопменту. По проекту КРТ здесь планируется построить гостиничный комплекс. Инвестиции в реорганизацию площадки составят около 7,86 миллиарда рублей, а ежегодный бюджетный эффект – 90 миллионов рублей. В итоге создадут почти 180 рабочих мест», — отметил вице-мэр.

Рядом с участком расположена станция метро «Киевская», в настоящее время на нем находятся устаревшие объекты.

По словам министра столичного правительства, главы Департамента городского имущества города Москвы Максима Гамана, площадь будущего гостиничного комплекса на 192 номера составит 17,76 тысячи «квадратов». Также здесь появятся развлекательные центры, спортивные и торговые объекты. Также строители возведут новые дороги и займутся благоустройством территории.

Новые гостиницы необходимо открывать из-за постоянного увеличивающегося туристического потока. Как отметил первый замглавы аппарата мэра и столичного правительства, председатель Комитета по туризмы города Москвы Евгений Козлов, ожидается, что до 2030 года столица преодолеет отметку в 52 млн туристов. Однако нужно не только привлечь путешественников, но и создать для них качественную и современную инфраструктуру. Эксперты полагают, что гостиничный фонд следует расширить еще на 25700 номеров.

Сегодня в Москве по поручению столичного мэра Сергея Собянина реализуются 236 проектов КРТ суммарной площадью свыше 3100 га.

