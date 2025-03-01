Ефимов: В рамках программы КРТ реорганизуют часть промзоны на северо-востоке Москвы
В рамках программы комплексного развития территорий реорганизуют часть экс-промзоны «Бескудниково» в СВАО, проект решения размещен на портале столичного правительства. Об этом заявил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
«Участок в районах Лианозово и Алтуфьевский подлежит реорганизации по программе КРТ. На территории площадью 76,92 гектара появится современный микрорайон с жильем и объектами инфраструктуры. Всего здесь планируется возвести свыше 1,2 миллиона квадратных метров недвижимости. Инвестиции в проект оцениваются в 229,2 миллиарда рублей, а ежегодный бюджетный эффект – в 6,8 миллиарда рублей. В результате город получит около 13,4 тысячи рабочих мест», — отметил вице-мэр.
Поблизости от территории расположена станция Бескудниково МЦД-1.
По словам министра столичного правительства, главы департамента городского имущества города Москвы Максима Гамана, на участке построят около 744 тысяч «квадратов» современного жилья, а также порядка 492 тысяч квадратных метров объектов социального и общественного назначения — две школы, три детсада, физкультурно-оздоровительный комплекс с катком, здания для управ районов Алтуфьевский и Лианозово и отделов полиции. Кроме того, для москвичей организуют многоуровневые стоянки на 735 машино-мест. Также строители проложат дороги, благоустроят и озеленят прилегающую территорию.
Сегодня в Москве по поручению столичного мэра Сергея Собянина реализуют 302 проекта КРТ суммарной площадью примерно 4 200 га.
Ранее Сергей Собянин рассказал, что с 2011 года в столице построили и реконструировали более 100 путепроводов.
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