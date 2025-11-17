Ефимов: В рамках МаИП выделили участки для строительства 3 производств в Южном Бутове
В Москве в районе Южное Бутово в рамках масштабных инвестпроектов (МаИП) появятся три новых современных производства, рассказал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
Он уточнил, что город заключил с инвесторами договоры аренды трех участков по льготной ставке один рубль в год. По словам чиновника, им предоставили свыше 8,5 Га земли под строительство производств пищевой, тяжелой и легкой промышленности.
«Общая площадь объектов составит 94,4 тысячи квадратных метров. Размер частных инвестиций превысит 9 млрд рублей», - добавил Ефимов.
По поручению столичного мэра Сергея Собянина город продолжает реализацию масштабных инвестпроектов, направленных на развитие современной проминфраструктуры и создание новых рабочих мест. В районе Южное Бутово появятся три предприятия в сферах машиностроения, пищевой и легкой промышленности. Здесь будет создан комплекс для оказания услуг по прокату и чистке текстильных изделий, а также производства высокотехнологичного оборудования, полуфабрикатов и различных видов кормов для домашних животных. После ввода объектов в эксплуатацию в округе появится более одной тысячи новых рабочих мест для жителей столицы.
Министр правительства столицы, руководитель Департамента городского имущества Екатерина Соловьева рассказала, что возведение и расширение производств на территории города позволит снизить зависимость от импортных товаров, что положительно отразится на московской экономике.
Ранее Сергей Собянин объявил, что сразу два московских предприятия получили статус промкомплекса.
