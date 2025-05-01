Ефимов: В рамках квартальной застройки по реновации возводят 40 новостроек

В настоящий момент в Москве в рамках квартальной застройки по программе реновации возводят 40 новостроек, рассказал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

По его словам, строительство пяти ЖК уже завершено. Чиновник заметил, что районы с четкой структурой и выделенными кварталами позволят эффективно использовать территорию Москвы.

«По две новостройки расположены на востоке и юго-востоке города, еще одна — на юго-западе. Общая площадь квартир — свыше 65 тысяч квадратных метров. Всего в рамках квартальной застройки в Москве сегодня возводится 40 жилых комплексов. Общая площадь квартир в них составит около 800 тысяч квадратных метров, что позволит обеспечить новым жильем примерно 30 тысяч москвичей», - сообщил Ефимов.

Отмечается, что возводимые в рамках квартальной застройки новые дома строятся одновременно с социальной, транспортной и прочей инфраструктурой.

Министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики Владислав Овчинский отметил, что первое здание в рамках квартальной застройки передали под заселение на улице Молостовых в районе Ивановское. По его словам, из возводимых в настоящий момент объектов больше всего новостроек (11) находятся в Кузьминках, в Выхино-Жулебине, в Зюзине, Люблине и Обручевском.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о переселении по программе реновации в Тимирязевском районе.

Программу реновации утвердили в августе 2017 года. Она касается примерно миллиона москвичей и предусматривает расселение 5 тысяч 176 домов.

