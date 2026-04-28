Ефимов: В рамках КРТ появится новый МФЦ у станции метро «Кленовый бульвар»

В столичном районе Нагатинский Затон на юге города пройдет реорганизация двух га пространства в ходе реализации программы комплексного развития территорий (КРТ). Работы пройдут в непосредственной близости от транспортного хаба «Кленовый бульвар». Проект уже опубликован на портале mos.ru. Об этом рассказал глава Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Новый проект КРТ направлен на развитие инфраструктуры пересадочного узла “Кленовый бульвар” в Нагатинском Затоне. На входящем в состав хаба участке площадью более двух гектаров планируется возвести шестиэтажный многофункциональный центр общей площадью 68 тысяч кв м», — сообщил Ефимов, чьи слова приводит пресс-служба Градостроительного комплекса.

По его словам, инвестиции в проект составят 25 миллиардов рублей, а после завершения он сможет приносить столице 932,59 миллиона рублей ежегодно.

В Градостроительном комплексе Москвы сообщили, что новое здание будет располагаться на пересечении улиц Кленовый бульвар и Новинки, в пешей доступности от станции «Кленовый бульвар» Большой кольцевой линии метро и входа в музей-заповедник «Коломенское». Уточняется, что в здании предусмотрено создание офисов, магазинов и кафе, а также других предприятий сферы услуг, которые обеспечат рабочими местами около двух тысяч человек. Для работников и посетителей будет открыт паркинг на 435 машино-мест. Проект завершится в течение шести лет.

Программа комплексного развития территорий подразумевает создание современных кварталов города на месте бывших промзон и неэффективно используемых районов столицы. На данный момент в разной стадии реализации находятся почти 400 проектов, которые изменят облик почти 4,5 тысяч га Москвы. Эта работа контролируется мэром столицы Сергеем Собяниным.

