Ефимов: В рамках КРТ построят 6,7 миллиона «квадратов» жилья по реновации

По программе комплексного развития территорий (КРТ) в Москве построят 6,7 миллиона квадратных метров жилья для целей программы реновации, рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.



По его словам, на сегодняшний день программа КРТ насчитывает 302 проекта, которые находятся на разных стадиях проработки и реализации. В рамках реализации этих проектов инвесторы и назначенные городом операторы возведут различные объекты недвижимости.



«В частности, площадь жилой застройки составит 37 миллионов квадратных метров, из которых 6,7 миллиона предназначено для целей программы реновации. Это в том числе позволит ускорить программу реновации в 78 районах столицы», – отметил Ефимов.



Министр правительства Москвы, глава Департамента городского имущества Максим Гаман, в свою очередь, отметил, что наряду с новыми жилыми домами, запланировано строительство 39 школ, 48 детских садов и 11 медобъектов. Прилегающие территории будут облагорожены и озеленены, во дворах установят спортивные и детские площадки. Также будут проложены новые дороги.



По словам министра правительства Москвы, главы Департамента градостроительной политики Владислава Овчинского, в рамках реализации проектов КРТ будут возведены жилые комплексы, общая площадь квартир в которых составит порядка 4,3 миллиона квадратных метров.



По программе КРТ в Москве создаются многофункциональные городские кварталы, где на месте бывших промышленных зон и неэффективно используемых территорий строится жилье, проектируются дороги и необходимая инфраструктура.

