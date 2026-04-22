Ефимов: В Раменках появятся два новых научно-технологических кластера

Два научно-технологических кластера «Ломоносов-2» и «Ломоносов-3» будут построены на территории Инновационного научно-технологического центра МГУ им. М.В. Ломоносова «Воробьевы горы». Новые комплексы будут специализироваться на приоритетных научно-технологических направлениях и нацелены на коммерциализацию научных разработок. Об этом рассказал глава Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Два научно-технологических кластера построят в рамках Адресной инвестиционной программы на территории Инновационного научно-технологического центра МГУ “Воробьевы горы” в районе Раменки. Они будут предназначены для ведения научной и инновационной деятельности», — сообщил он.

По его словам, суммарная площадь двух объектов будет около 120 тысяч кв м, а внутри оборудуют лаборатории, опытно-производственные и конгрессно-выставочные пространства. В кластере «Ломоносов-2» планируется выделить почти 20 тысяч к м под лабораторный комплекс, 11 тысяч кв м предоставят под опытно-производственные нужды, а еще семь тысяч кв м займут офисные помещения. Проектом предусмотрена подземная парковка для сотрудников и гостей инновационной долины МГУ.

Руководитель Департамента гражданского строительства Алексей Александров уточнил, что в кластере «Ломоносов-3» также появятся офисные и исследовательские зоны, а также основной зал со сценой на минимум 300 посадочных мест, офисы для высокотехнологичных компаний-резидентов и места для отдыха. Кровля здания также будет предназначена для эксплуатации, а вид с нее откроется на главное здание МГУ, добавил он.

Ранее глава Москвы Сергей Собянин сообщил о работе над архитектурной концепцией кластера «Ломоносов-2».

