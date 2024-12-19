Ефимов: В районе Вороново продолжается реконструкция здания школы № 2073

В селе Кленово района Вороново идет второй этап реконструкции здания общеобразовательной школы № 2073, работы проходят в рамках Адресной инвестиционной программы столицы. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Проект реконструкции школы предполагает два этапа. В рамках первого в селе Кленово построили новый учебный корпус, благодаря которому удалось создать дополнительные 300 учебных мест. Второй этап предусматривает реконструкцию старого корпуса», – сказал он.

Ефимов отметил, что специалисты выполнят внутреннюю отделку помещений в современном стиле, облицовку фасадов, а также частичное переустройство внутренних и наружных инженерных сетей. Целью нынешнего этапа работ является приведение школы к существующим требованиям, которые были предъявлены к столичным образовательным учреждениям.

Глава Департамента развития новых территорий Владимир Жидкин отметил, что сейчас выполняются работы на фундаменте пристройки и монтаж внутренних перегородок существующей части здания. На объекте станут более просторными и комфортными залы для проведения мероприятий после окончания работ. Завершающим этапом проекта станет благоустройство прилегающей территории, оборудование газонов, устройство спортивной зоны и установка малых архитектурных форм.

Согласно поручению мэра Москвы Сергея Собянина, одним из приоритетных направлений в столице является развитие социальной инфраструктуры. С 2011 года в Москве было построено и введено в эксплуатацию свыше 600 школ и детсадов.

