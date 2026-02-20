Ефимов: В районе Вороново построят новую подстанцию скорой помощи

В Москве построят подстанцию скорой медицинской помощи на 10 машино-мест в рамках Адресной инвестиционной программы. Соответствующие изменения внесены в правила землепользования и застройки (ПЗЗ), рассказал заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Планируется, что площадь нового здания составит около четырех тысяч квадратных метров. Благодаря этому повысится доступность медицинской помощи для жителей Троицкого административного округа, а также будут созданы дополнительные рабочие места», – уточнил он.

Как отметил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства столицы, Владислав Овчинский, новая подстанция будет расположена недалеко от Калужского и Варшавского шоссе. Это позволит бригадам скорой помощи сократить среднее время прибытия на вызовы.

По словам Овчинского, на новом объекте также будут предусмотрены современные помещения для отдыха медперсонала и водителей, учебный класс и блок оперативного управления.

Правила землепользования и застройки определяют, какие виды деятельности разрешены в определенных местах, а также требования, которые должны соблюдаться при проектировании зданий.

