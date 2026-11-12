Ефимов: В районе Хорошево-Мневники построят бизнес-центр

В новом комплексе хотят оборудовать более 77 тысяч квадратных метров офисных помещений. Там также расположатся места общественного питания, магазины и физкультурный комплекс.

Под зданием оборудуют подземный паркинг на 668 машино-мест. На прилегающей территории создадут пространство для тихого отдыха и место для занятий спортом. Также высадят кустарники и деревья.

В шаговой доступности от общественно-делового центра расположена станция «Терехово» Большой кольцевой линии метро. Автомобилисты же смогут выезжать на Рублевское шоссе – это сделает дорогу к бизнес-центру комфортной для жителей соседних районов Подмосковья и столицы.

