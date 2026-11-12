Ефимов: В районе Хорошево-Мневники построят бизнес-центр

Согласована архитектурная концепция общественно-делового комплекса в районе Хорошево-Мневники на северо-западе Москвы, рассказал глава столичного Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Строительство общественно-деловых объектов в Москве укладывается в планы национального проекта «Инфраструктура для жизни». Речь идет об объекте на улице Нижние Мневники.

«Москва продолжает придерживаться курса на полицентричность, создавая условия для формирования современной деловой инфраструктуры в разных районах города. В Хорошево-Мневниках на участке площадью два гектара построят деловой центр, благодаря реализации проекта будет создано более пяти тысяч мест приложения труда. Общая площадь объекта превысит 116 тысяч квадратных метров. Он будет состоять из двух строений, фасад выполнят с использованием витражного остекления и керамогранита», — рассказал Ефимов.

ФОТО: Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

В новом комплексе хотят оборудовать более 77 тысяч квадратных метров офисных помещений. Там также расположатся места общественного питания, магазины и физкультурный комплекс.

Под зданием оборудуют подземный паркинг на 668 машино-мест. На прилегающей территории создадут пространство для тихого отдыха и место для занятий спортом. Также высадят кустарники и деревья.

В шаговой доступности от общественно-делового центра расположена станция «Терехово» Большой кольцевой линии метро. Автомобилисты же смогут выезжать на Рублевское шоссе – это сделает дорогу к бизнес-центру комфортной для жителей соседних районов Подмосковья и столицы.

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ФОТО: Владимир Ефимов, глава Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы

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