Ефимов: В районе Хорошево-Мневники построят бизнес-центр
Согласована архитектурная концепция общественно-делового комплекса в районе Хорошево-Мневники на северо-западе Москвы, рассказал глава столичного Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
Строительство общественно-деловых объектов в Москве укладывается в планы национального проекта «Инфраструктура для жизни». Речь идет об объекте на улице Нижние Мневники.
«Москва продолжает придерживаться курса на полицентричность, создавая условия для формирования современной деловой инфраструктуры в разных районах города. В Хорошево-Мневниках на участке площадью два гектара построят деловой центр, благодаря реализации проекта будет создано более пяти тысяч мест приложения труда. Общая площадь объекта превысит 116 тысяч квадратных метров. Он будет состоять из двух строений, фасад выполнят с использованием витражного остекления и керамогранита», — рассказал Ефимов.
В новом комплексе хотят оборудовать более 77 тысяч квадратных метров офисных помещений. Там также расположатся места общественного питания, магазины и физкультурный комплекс.
Под зданием оборудуют подземный паркинг на 668 машино-мест. На прилегающей территории создадут пространство для тихого отдыха и место для занятий спортом. Также высадят кустарники и деревья.
В шаговой доступности от общественно-делового центра расположена станция «Терехово» Большой кольцевой линии метро. Автомобилисты же смогут выезжать на Рублевское шоссе – это сделает дорогу к бизнес-центру комфортной для жителей соседних районов Подмосковья и столицы.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Мэр Тбилиси заявил, что санкции против России будут губительными для Грузии
- В Петербурге военный погиб в результате взрыва автомобиля
- Онищенко заявил, что распространение гриппа в России не вызывает тревоги
- Над Россией сбили 71 украинский беспилотник
- Гинцбург: У получившего онковакцину пациента ушли метастазы
- Уиткофф и Кушнер вновь прибыли в Москву
- Бывший министр связи Никифоров стал фигурантом более 300 уголовных дел
- «Муть и сырость!»: Тишковец не поверил в зимний прогноз погоды от ИИ
- Путин обсудил с коллегами по ОДКБ итоги переговоров в Абу-Даби
- При обрушении дома в Нью-Йорке погибли два человека