Ефимов: В пяти районах на севере Москвы появятся 18 новых соцобъектов
В ближайшие три года в Северном административном округе столицы построят 18 социальных объектов, в том числе образовательные учреждения и крупные спортивные сооружения. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
Объекты возведут в районах Молжаниновский, Хорошевский, Головинский, Дмитровский и Западное Дегунино.
«На севере Москвы идет активное жилищное строительство, и для обеспечения горожан необходимой социальной инфраструктурой здесь возводят 18 новых объектов. Так, в САО появятся семь детских садов, три школы и пять образовательных комплексов. В совокупности они рассчитаны на 8225 школьных и дошкольных мест», – рассказал Ефимов.
По словам заммэра, все новые сооружения построят за счет частных инвестиций, большую часть передадут в систему образования столицы. Проекты будут функциональными, при их возведении используются экологичные материалы и яркий дизайн фасадов. В новых школах под одной крышей расположатся спортивные зоны, многофункциональные многосветные пространства или залы для проведения мероприятий и дополнительных занятий, медицинские кабинеты и пищеблоки, специализированные учебные кабинеты.
Кроме того, в Хорошевском районе появятся три сооружения многофункционального спортивного комплекса ЦСКА.
Как уточнили в столичном Департаменте градостроительной политики, в Западном Дегунино инвестор возводит школу более чем на 1 тысячу мест. Блок начальных классов разместится в трехэтажном правом крыле, а помещения для основной и старшей школы – в четырехэтажном левом. В здании предусмотрены в том специализированные учебные кабинеты и лабораторно-исследовательские комплексы, медиатека, два спортивных зала и один гимнастический. Школу введут в эксплуатацию в текущем году.
Проект образовательного комплекса на 950 мест также реализуется в Ильменском проезде. Он обеспечит социальной инфраструктурой новые жилые дома.
Создание комфортной городской среды предполагает строительство достаточного количества объектов социальной инфраструктуры в шаговой доступности от жилой застройки. Все этапы возведения спортивных центров, школ и детских садов контролируют специалисты «Контроля Москвы».
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о завершении строительства школы искусств в Филимонковском районе.
Горячие новости
- Маркировка книг с упоминанием наркотиков снизит продажи малоизвестных авторов
- World Athletics сняла с ВФЛА все санкции, связанные с допингом
- Глава «Эксмо» раскрыл затраты на маркировку книг с упоминанием наркотиков
- Минсельхоз приостановил экспорт аммиачной селитры
- До Маска далеко: В России сравнили спутники «Рассвет» и Starlink
- «Разутюжат все»: Как Трамп готовит захват иранского острова Харк
- Путин сменил посла России в Перу
- В Севастополе после взрыва госпитализированы 12 человек
- Машины гниют во дворах: Почему 10% водителей в России не имеют ОСАГО
- ФСБ задержала иностранца с посылкой с бомбами, замаскированными под стельки