Ефимов: В пяти районах на севере Москвы появятся 18 новых соцобъектов

В ближайшие три года в Северном административном округе столицы построят 18 социальных объектов, в том числе образовательные учреждения и крупные спортивные сооружения. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Объекты возведут в районах Молжаниновский, Хорошевский, Головинский, Дмитровский и Западное Дегунино.

«На севере Москвы идет активное жилищное строительство, и для обеспечения горожан необходимой социальной инфраструктурой здесь возводят 18 новых объектов. Так, в САО появятся семь детских садов, три школы и пять образовательных комплексов. В совокупности они рассчитаны на 8225 школьных и дошкольных мест», – рассказал Ефимов.

По словам заммэра, все новые сооружения построят за счет частных инвестиций, большую часть передадут в систему образования столицы. Проекты будут функциональными, при их возведении используются экологичные материалы и яркий дизайн фасадов. В новых школах под одной крышей расположатся спортивные зоны, многофункциональные многосветные пространства или залы для проведения мероприятий и дополнительных занятий, медицинские кабинеты и пищеблоки, специализированные учебные кабинеты.

Кроме того, в Хорошевском районе появятся три сооружения многофункционального спортивного комплекса ЦСКА.

Как уточнили в столичном Департаменте градостроительной политики, в Западном Дегунино инвестор возводит школу более чем на 1 тысячу мест. Блок начальных классов разместится в трехэтажном правом крыле, а помещения для основной и старшей школы – в четырехэтажном левом. В здании предусмотрены в том специализированные учебные кабинеты и лабораторно-исследовательские комплексы, медиатека, два спортивных зала и один гимнастический. Школу введут в эксплуатацию в текущем году.

Проект образовательного комплекса на 950 мест также реализуется в Ильменском проезде. Он обеспечит социальной инфраструктурой новые жилые дома.

Создание комфортной городской среды предполагает строительство достаточного количества объектов социальной инфраструктуры в шаговой доступности от жилой застройки. Все этапы возведения спортивных центров, школ и детских садов контролируют специалисты «Контроля Москвы».

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о завершении строительства школы искусств в Филимонковском районе.

