Ефимов: В промзоне «ЗИЛ» появится новый жилой квартал по КРТ

На юге Москвы, в бывшей промышленной зоне «ЗИЛ», планируют реорганизовать еще 1,2 гектара территории по программе комплексного развития территорий (КРТ). Проект решения уже размещён на сайте mos.ru, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«В столице продолжается редевелопмент одной из крупнейших промзон – бывшего автогиганта ЗИЛ. Содействует этому и программа комплексного развития территорий. Там уже реализуются два проекта КРТ, в рамках которых реорганизуют более 30 гектаров земли. Теперь предстоит воплотить еще один – на Автозаводской улице, вблизи Третьего транспортного кольца и спортивно-развлекательного квартала “Парк Легенд”», — сказал Ефимов.

По его словам, в течение пяти лет здесь возведут 47 тысяч квадратных метров жилой недвижимости в рамках программы реновации.

Участок находится в Даниловском районе по адресу: Автозаводская улица, владение 21. Район отличается развитой инфраструктурой и хорошей транспортной доступностью — это станет важным преимуществом для будущих жителей. Поблизости расположены школы и детский сад, Московский политехнический университет, медицинские учреждения, спорткомплекс «Торпедо», магазины и кафе, а также спортивно‑развлекательный квартал «Парк Легенд».

Транспортная доступность обеспечена близостью сразу трёх станций: «ЗИЛ» Троицкой линии метро, станции МЦК «ЗИЛ» и «Автозаводская» Замоскворецкой линии.

Как уточнили в столичном Департаменте градостроительной политики, новостройки появятся на участке между Автозаводской улицей, Третьим транспортным кольцом, Проектируемым проездом №7012А и улицей Братьев Рябушинских. Общая площадь квартир в новых домах составит 28,72 тысячи квадратных метров. На нежилых этажах разместятся предприятия торгово‑бытового обслуживания.

Проект также предусматривает комплексное благоустройство прилегающей территории.



Программа КРТ направлена на создание привлекательных городских пространств на месте бывших промзон, неэффективно используемых и незастроенных участков. Программа реализуется по поручению мэра Москвы Сергея Собянина.

