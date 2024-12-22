Ефимов: В Пресненском районе Москвы реорганизуют два участка по программе КРТ

По программе комплексного развития территории (КРТ) в столице реорганизуют два участка в Пресненском районе. Об этом рассказал заммэра города по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.



По его словам, на Большой Декабрьской улице в Москве создадут новое благоустроенное пространство с жильем и общественно-деловыми объектами.



«Инвестиции в реорганизацию площадки составят 35,4 млрд рублей, а ежегодный бюджетный эффект – 347,5 млн рублей», – уточнил Ефимов.



Он также отметил, что в этом районе Москвы появится свыше 800 рабочих мест.



Как рассказал министр столичного правительства, глава департамента городского имущества Максим Гаман, всего, согласно плану, там возведут 75,2 тысяч квадратных метров недвижимости, из которой 55 тысяч отведено под жильё.



Сейчас в столице на разных стадиях проработки и реализации находятся 236 проектов КРТ общей площадью более 3,1 тысячи гектаров. Работа ведется по поручению мэра Москвы Сергея Собянина.

