Ефимов: В поселке завода «Мосрентген» построили ливневые очистные сооружения

Строители завершили возведение ливневых очистных сооружений на территории станции «Корниловская» строящейся Троицкой линии метро в поселке Завода Мосрентген Новомосковского административного округа, рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Создание инженерной инфраструктуры является одним из важных условий соблюдения принципа сбалансированной застройки, которого придерживается город в развитии ТиНАО. Так, за счет городского бюджета в поселке Завода Мосрентген построили комплекс ливневых очистных сооружений общей площадью свыше 1,3 тысячи квадратных метров», – пояснил он.

Строительные работы выполнил генеральный подрядчик – ООО АрхСтройГрупп». Уточняется, что новые сооружения обеспечат очистку поверхностных стоков территории строящейся станции метро «Корниловская» и площадки, на которой ведется строительство в рамках программы реновации.

По словам председателя Мосгосстройнадзора Антона Слободчикова, инспекторы комитета проводили проверку качества выполняемых работ на каждом этапе работы.

«За период строительства ливневых очистных сооружений в поселке Завода Мосрентген состоялось шесть выездных проверок», – пояснил он.

В свою очередь глава департамента развития новых территорий города Москвы Владимир Жидкин рассказал, что повышение эффективности инженерной инфраструктуры позволит улучшить комфорт граждан, живущих на территории. К примеру, водовод, который был введен в эксплуатацию в 2023 году, позволит обеспечить водой дополнительно более 200 тысяч людей.

До конца 2024 года в округах за счет городского бюджета также намерены ввести обновленные Южно-Бутовские очистные сооружения и завершить первый этап первой очереди канализационно-насосной станции «Прокшино».

