Ефимов: В Покровском-Стрешневе на набережной Москвы-реки появился амфитеатр

В Покровском‑Стрешневе благоустраивают набережную Москвы‑реки — участок вдоль Волоколамского шоссе (владения 93–97). Длина будущей прогулочной зоны достигнет 1,2 км. Уже готовы амфитеатр и зона для отдыха — они открыты для местных жителей. Об этом рассказал глава столичного Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.



Набережная превратится в современный парк, который свяжет ближайшие жилые районы. Сердце прогулочного маршрута — входная группа: здесь разместили амфитеатр, площадку для отдыха и главный пирс.



«Пространство нового променада вдоль Москвы-реки будет организовано как многоуровневая система: верхний маршрут с дорожками из гранитной брусчатки обустроят для прогулок и бега, нижний оборудуют смотровыми площадками и выходами к воде, укроют деревянными настилами», – отметил Ефимов, чьи слова приводит пресс-служба Градостроительного комплекса Москвы.



Сейчас на территории уже есть прогулочные дорожки, лестницы, зоны отдыха и центральная площадка с крупным амфитеатром. Полностью завершить все работы планируют к 2027 году.



Особое место в маршруте занимает смотровая площадка со столиками — она подойдёт для пикника, работы на воздухе или настольных игр. У самой воды обустроили деревянные площадки с лежаками: отсюда удобно любоваться панорамой реки.



Второй этап благоустройства включает создание многоуровневой сети прогулочных маршрутов общей длиной свыше километра. При проведении работ удалось сохранить более 1900 деревьев. В дополнение к этому высадят примерно 100 новых деревьев — ив, сосен и дубов, а также кустарники (можжевельник, лещину) и прибрежные влаголюбивые растения. Параллельно с озеленением специалисты изучают состояние почвы. Сотрудники Института проблем экологии и эволюции им. А. Н. Северцова РАН совместно с Департаментом природопользования отобрали на территории Покровского‑Стрешнева 60 проб грунта для анализа почвенной биоты.



Как пояснила руководитель Департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы Юлия Урожаева, на основе полученных данных сформируют индекс биологического качества почв. Он поможет оценить устойчивость экосистем к нагрузкам, скорректировать пешеходные маршруты или провести локальные восстановительные работы, чтобы сохранить естественные функции почвы.



Благоустройство ведётся в рамках проекта ЖК «Сити Бэй» под надзором Мосгосстройнадзора. Территория будет открыта не только для жителей новых домов, но и для всех москвичей. Инспекторы Мосгосстройнадзора уже провели 43 выездных проверки, оценивая соответствие работ проектной документации и утверждённому архитектурно‑градостроительному решению.

