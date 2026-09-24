Ефимов: В Печатниках построят технопарки по программе КРТ

В районе Печатники на юго-востоке Москвы хотят реорганизовать около пяти гектаров земли и возвести на них два технопарка. Соответствующие проекты решений о комплексном развитии территорий (КРТ) есть на сайте mos.ru. Об этом рассказал глава столичного Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«На юго-востоке столицы продолжается формирование крупного центра деловой и экономической активности “Южный порт”. Этому способствует также программа комплексного развития территорий, в рамках которой на участках площадью почти пять гектаров планируется реализовать два проекта. Во 2-м Южнопортовом проезде построят два современных технопарка формата light-industrial суммарной площадью более 120 тысяч квадратных метров. В них будут размещены офисы и производства, а также будет создано более 2,5 тысячи рабочих мест», - рассказал он.

Так, ежегодный приток средств в бюджет от проекта может составить 1,2 млрд рублей. Инвестиции же в проект оцениваются в 34,77 млрд рублей.

Речь идет об участках на юго-востоке Москвы в районе Печатники во 2-ом Южнопортовом проезде. Рядом находится станция «Кожуховская» Люблинско-Дмитровской линии метро. Технопарки будут находиться в 580 метрах друг от друга. Большую часть площадей отведут под офисно-деловые пространства. Другая часть пойдет под производства и предприятия, такие как фармацевтические, фарфорово-фаянсовые и электронной промышленности. Также предусмотрено место для парковки автомобилей и складов для хранения продукции.

Напомним, что в рамках КРТ на бывших промзонах и неэффективно используемых территориях формируют новые городские пространства.

В настоящий момент в столице на разных стадиях проработки и реализации находится более 470 проектов КРТ общей площадью свыше 4,7 тысячи гектаров. Реализуют программу по поручению мэра Москвы Сергея Собянина.

