Ефимов: В Отрадном завершен монтаж фасадов индустриального парка по КРТ

В бывшей промзоне «Алтуфьевское шоссе» продолжается реализация проекта комплексного развития территории (КРТ). Так, уже закончены фасадные работы и остекление витражных конструкций в помещении индустриального парка «AFI Пром Алтуфьево», рассказал глава столичного Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Инвестор занимается развитием более 29 гектаров бывшей промзоны “Алтуфьевское шоссе”. Здесь планируется возвести четыре индустриальных парка. Сейчас застройщик завершил монтаж и остекление витражных конструкций здания первого и крупнейшего из четырех. Строители продолжают заниматься устройством кровли, прокладкой внутренних и внешних инженерных систем, а также готовят под монтаж лифтовое оборудование», - отметил он.

После завершения строительства в индустриальном парке появится 3,5 тысячи рабочих мест.

Здание строят в Проектируемом проезде № 4875 на пересечении Алтуфьевского шоссе и улицы Хачатуряна в районе Отрадное. Удобная логистика для грузоперевозок и персонала обеспечена близостью к основным магистралям. За развитие проектов КРТ в бывшей промзоне «Алтуфьевское шоссе» отвечает AFI Development. Всего в рамках проекта застройщик собирается построить здесь 618 тысяч квадратных метров недвижимости.

В Департаменте градостроительной политики отметили, что главной особенностью четырехэтажного парка станет максимально удобная логистика грузового транспорта на каждый этаж. Так, машины смогут разгружаться у каждого помещения, а не только на первом уровне. Крыша также будет эксплуатируемой – на ней обустроят паркинг на 418 машино-мест.

Мосгосстройнадзор уже провел две выездные проверки, в ходе которых оценил качество выполненного объема фасадных и монолитных работ на соответствие требованиям проектной документации.

Как рассказал генеральный директор AFI Development Евгений Поташников, в проекте «AFI Пром Алтуфьево» соединены красивая архитектура, технологичность и эффективное использование пространства для комфортного роста бизнеса.

