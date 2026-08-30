Ефимов: В Очаково-Матвеевском построят детский сад с выразительным арочным входом

В районе Очаково‑Матвеевское появится новый детский сад на 350 мест — архитектурная концепция объекта уже получила одобрение. Об этом рассказал глава столичного Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Мы продолжаем комплексно развивать социальную инфраструктуру столицы. Недавно согласовали архитектурную концепцию нового детского сада на 350 мест. Объект расположится в непосредственной близости от жилых кварталов, что позволит обеспечить местами детей из строящихся и уже существующих домов, повысив доступность дошкольных учреждений для жителей района. Отличительной особенностью здания площадью свыше пяти тысяч квадратных метров станет его уникальный архитектурный облик – выразительный арочный вход», - отметил Ефимов, чьи слова приводит пресс-служба Градостроительного комплекса Москвы.

По словам Ефимова, после сдачи объекта его передадут городской системе образования — в рамках соглашения между городом и инвестором. С 2011 года в Очаково‑Матвеевском возвели 10 образовательных учреждений, ещё восемь сейчас находятся в стадии строительства.

Здание выделят на фоне окружающей застройки за счёт яркой стилистики и стен в розовых тонах. Фасады отделают бетонной плиткой, керамогранитом и алюминиевыми панелями.

Территорию вокруг детсада благоустроят и озеленят: вдоль здания и по границе участка высадят деревья, обустроят цветники. Как сообщили в Департаменте градостроительной политики, проект ориентирован на полноценное развитие и безопасный досуг детей. Для воспитанников разных возрастов оборудуют игровые и физкультурные площадки. В зонах для развивающих занятий разместят горки, игровые модули, песочницы и другие элементы.

Реализацией проекта занимается девелоперская компания «Мангазея», уточнили в Градостроительном комплексе Москвы.

Ранее о концепции детского сада в Даниловском районе рассказывал мэр Москвы Сергей Собянин.

