Ефимов: В Очаково-Матвеевском монтируют фасады нового образовательного комплекса
В московском районе Очаково-Матвеевское начался монтаж фасадов и остекление образовательного комплекса, в который войдут школа на 750 учеников и детский сад на 225 мест, сообщил глава столичного Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
«Общая площадь здания превысит 15 тысяч квадратных метров. Школа рассчитана на 30 классов, а дошкольное отделение примет девять групп. После завершения строительства объект передадут в городскую систему образования», – отметил Ефимов.
В Департаменте градостроительной политики столицы рассказали, что в комплексе разместятся ИТ-полигон, медиатека, а также спортивная инфраструктура. Внутреннее пространство объекта будет организовано вокруг атриума с амфитеатром, который послужит не только залом для мероприятий, но и дополнительной рекреационной зоной для учеников, освещаемой через световой фонарь в кровле.
В Мосгосстройнадзоре сообщили, что с начала работ были проведены пять выездных проверок на стройплощадке. Инспекторы ведомства оценивали соответствие выполненных работ и применяемых материалов требованиям проектной документации и утвержденным архитектурно-градостроительным решениям. Это гарантирует качество и безопасность объекта.
Образовательный комплекс будет построен на улице Озерная.
Мэр столицы Сергей Собянин ранее сообщил, что на востоке Москвы завершается строительство детсада с бассейном.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Сын Байдена рассказал об ухудшении состояния экс-президента США из-за рака
- СМИ: Возбуждено уголовное дело из-за угроз создателям «Колобка»
- Лука Гуаданьино получит премию «Слава кинорежиссеру» на Венецианском фестивале
- Медведев предупредил западных лидеров о возмездии за преступления против РФ
- Депутат Колесник предложил Польше вернуть освобожденные Красной армией земли
- В Баренцевом море обнаружили опасные природные явления
- Авербух раскрыл горькую правду о возвращении россиян на турниры ISU
- Зеленский потребовал ракеты Patriot у Германии и Польши
- Электросамокаты и другие СИМ запретили на Пушкинской набережной в Парке Горького
- Развожаев: 12 многоэтажных домов повреждены при атаке БПЛА в Севастополе