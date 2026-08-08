Ефимов: В Очаково-Матвеевском монтируют фасады нового образовательного комплекса

В Департаменте градостроительной политики столицы рассказали, что в комплексе разместятся ИТ-полигон, медиатека, а также спортивная инфраструктура. Внутреннее пространство объекта будет организовано вокруг атриума с амфитеатром, который послужит не только залом для мероприятий, но и дополнительной рекреационной зоной для учеников, освещаемой через световой фонарь в кровле.



В Мосгосстройнадзоре сообщили, что с начала работ были проведены пять выездных проверок на стройплощадке. Инспекторы ведомства оценивали соответствие выполненных работ и применяемых материалов требованиям проектной документации и утвержденным архитектурно-градостроительным решениям. Это гарантирует качество и безопасность объекта.



Образовательный комплекс будет построен на улице Озерная.



Мэр столицы Сергей Собянин ранее сообщил, что на востоке Москвы завершается строительство детсада с бассейном.

