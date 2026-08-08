Ефимов: В Очаково-Матвеевском монтируют фасады нового образовательного комплекса

В московском районе Очаково-Матвеевское начался монтаж фасадов и остекление образовательного комплекса, в который войдут школа на 750 учеников и детский сад на 225 мест, сообщил глава столичного Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Общая площадь здания превысит 15 тысяч квадратных метров. Школа рассчитана на 30 классов, а дошкольное отделение примет девять групп. После завершения строительства объект передадут в городскую систему образования», – отметил Ефимов.

ФОТО: пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства Москвы

В Департаменте градостроительной политики столицы рассказали, что в комплексе разместятся ИТ-полигон, медиатека, а также спортивная инфраструктура. Внутреннее пространство объекта будет организовано вокруг атриума с амфитеатром, который послужит не только залом для мероприятий, но и дополнительной рекреационной зоной для учеников, освещаемой через световой фонарь в кровле.

В Мосгосстройнадзоре сообщили, что с начала работ были проведены пять выездных проверок на стройплощадке. Инспекторы ведомства оценивали соответствие выполненных работ и применяемых материалов требованиям проектной документации и утвержденным архитектурно-градостроительным решениям. Это гарантирует качество и безопасность объекта.

Образовательный комплекс будет построен на улице Озерная.

Мэр столицы Сергей Собянин ранее сообщил, что на востоке Москвы завершается строительство детсада с бассейном.

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ФОТО: Владимир Ефимов / Пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы

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