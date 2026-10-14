Ефимов: В Очакове-Матвеевском построят бизнес-центр
В московском районе Очаково-Матвеевское согласовали архитектурную концепцию будущего делового пространства. Об этом рассказал глава столичного Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
«Город заинтересован в создании условий для развития комфортной деловой инфраструктуры не только в центре города, но и за его пределами. Одним из ключевых элементов этой системы становится создание современных и функциональных офисных пространств. Так, на западе Москвы появится бизнес-центр на земельном участке площадью 1,22 га», — подчеркнул он.
По его словам, площадь комплекса составит 130 тысяч кв. м, где расположатся офисы и объекты инфраструктуры, включая открытую террасу на стилобате. Стиль нового пространства сочетает неофутуристичные и хайтек черты. Облик района дополнят разновысотные асимметричные башни, зенитные фонари, скругленные углы фасада, витражное остекление и строгий дизайн в теплых оттенках светлого золота, добавил Ефимов.
Фрагмент здания опирается на цилиндрические колонны, отсылающие к неоклассицизму. При облицовке фасадов предусмотрено применение декоративных фасадных ламелей, алюминиевых кассет, а также стемалита. Входную зону акцентирует арт-объект; в рамках благоустройства будут установлены кадки с растениями. В вечернее время бизнес-центр будет различим на значительном расстоянии благодаря архитектурно-художественному освещению, которое подчеркнет его оригинальную форму. Объект разместится по адресу: проезд Стройкомбината, вл. 1.
Прилегающая территория подлежит благоустройству. Вдоль пешеходных направлений будет сформировано многолетнее разноуровневое озеленение. Помимо этого, проектом предусмотрена парковка на 480 машино-мест.
Бизнес-центр будет обладать удобной транспортной доступностью: в непосредственной близости находятся станция Очаково четвертого Московского центрального диаметра (МЦД-4), обеспечивающая оперативное сообщение с центром города, выезд на Аминьевское шоссе и автобусная остановка. Район активно развивается: в перспективе здесь предполагается возведение новых многоэтажных домов, что обусловит дополнительный спрос на офисные площади и инфраструктуру.
Возведение в Москве общественно-деловых объектов соответствует целям и инициативам национального проекта «Инфраструктура для жизни».
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