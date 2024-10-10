Ефимов: В Обручевском районе появится новый бульвар по программе КРТ

Пешеходный бульвар обустроят в рамках редевелопмента неэффективно используемой территории на юго-западе столицы. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.



«В Обручевском районе появится новая зеленая зона – благоустроенное пешеходное пространство площадью 0,82 га. Его создадут в рамках реорганизации неэффективно используемой территории площадью 9,31 га по программе комплексного развития территорий (КРТ). Бульвар пройдет от улицы Архитектора Власова вдоль Проектируемого проезда № 7515 до улицы Академика Челомея. Местные жители, а также сотрудники расположенных в этом районе города учреждений получат новое место для прогулок и отдыха», – сказал Ефимов.

Площадка КРТ расположена рядом со станцией «Воронцовская» Большой кольцевой линии метрополитена. Согласно проекту, здесь построят объекты общественно-делового назначения. Глава столичного Департамента городского имущества Максим Гаман отметил, что на месте устаревших объектов и пустыря к 2027 году построят здания офисного и административного назначения общей площадью 24,5 тысячи «квадратов» с кафе, магазинами, ресторанами и банками. Кроме того, возведут образовательное учреждение на 275 дошкольных мест и тысячу школьных, а также физкультурно-оздоровительный комплекс, площадь которого составит 9,35 тысячи «квадратов». Новый бульвар будет расположен рядом с комплексом.



Председатель Комитета по архитектуре и градостроительству Москвы Юлиана Княжевская сообщила, что утверждаемые Москомархитектурой проектные решения, в том числе по программе КРТ, отвечают потребностям жителей в продуманной и комфортной среде. По ее словам, проекты учитывают функциональную и архитектурную особенность территории, где планируется их реализация.



Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в рамках 236 проектов КРТ благоустроят порядка 1,25 тысячи га городских пространств. Там расположатся, в частности, скверы, площадки для занятий спортом, места для развлечений и отдыха, велодорожки. На сегодняшний день в городе на разных стадиях реализации находятся 236 проектов КРТ общей площадью свыше 3,1 тысячи га. Проработка проектов идет по поручению Сергея Собянина.

