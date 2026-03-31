Ефимов: В образовательном комплексе на Озерной улице возвели монолит и стены

Строящийся на Озёрной улице образовательный комплекс рассчитан на 975 школьников и дошкольников. На данный момент возведён монолит, ведутся фасадные и кровельные работы. Об этом сообщил глава Комплекса градостроительной политики и строительства Москвы Владимир Ефимов.

«На западе столицы в Очаково-Матвеевском продолжается активное строительство образовательного комплекса площадью свыше 15,5 тысячи квадратных метров. На объекте уже возвели монолит и наружные стены. Сейчас идет остекление и фасадные работы, прокладка инженерных коммуникаций, завершена кладка внутренних стен и продолжается устройство кровли», - отметил Ефимов.

Как уточнили в пресс-службе Комплекса градостроительной политики и строительства, комплекс будет состоять из двух основных частей: трёхэтажного дошкольного блока на 225 воспитанников с девятью группами, музыкальным и физкультурным залами, кабинетом для развивающих занятий, а также четырёхэтажного школьного блока с универсальными и специализированными учебными кабинетами, лабораторно-исследовательскими комплексами и ИТ-полигоном. По завершении строительства объект будет передан городу.

Ядром школы станет многосветный атриум на первом этаже — зал для мероприятий, вокруг которого расположатся остальные помещения. Для естественного освещения атриума установят зенитный фонарь.

В столичном Департаменте градостроительной политики пояснили, что фасад здания оформят бетонной плиткой с фактурой под кирпич и акцентными алюминиевыми металлокассетами перламутрово-золотистого оттенка, дополнят муралами на научно-исследовательскую тематику. Территория вокруг комплекса будет благоустроена: появятся зоны для отдыха и занятий физкультурой, индивидуальные прогулочные площадки возле детского сада с игровыми и развивающими элементами, теневые навесы.

Строительство ведётся под контролем Мосгосстройнадзора. Работы стартовали в марте 2025 года после получения разрешения на строительство, инспекторы уже провели четыре выездные проверки, оценивая соответствие конструкций проектной документации.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин анонсировал строительство образовательного комплекса на 1950 мест в Можайском районе, выполненного в виде скульптуры, напоминающей молекулы.

