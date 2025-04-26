Ефимов: В новый дом по программе реновации переезжают около 290 жителей Лефортово

Более 220 жителей дома 6 в Княжекозловском переулке получили уведомления о начале переселения в новый дом на Волочаевской улице. Кроме того, 65 москвичей, проживающих в доме 3 на Ухтомской улице, получили предложения равнозначных квартир в этом же ЖК. Об этом заявил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Новостройка, переданная под заселение по программе реновации, расположена по адресу: улица Волочаевская, дом 3Б, в районе Лефортово. К осмотру квартир в ней приступили свыше 220 жителей старого дома 6 в Княжекозловском переулке и 65 – дома 3 на Ухтомской улице. Таким образом, завершается его поэтапное расселение. Всего в районе Лефортово в рамках действующей программы реновации предстоит расселить 40 домов. В новое жилье переедут 6,5 тысячи москвичей», — рассказал вице-мэр.

Центр информирования по переселению открыт на первом этаже нового дома. Здесь жильцы смогут заказать услуги по переезду, оформить документы на новое жилье, а также задать все интересующие их вопросы.

По словам министра столичного правительства, главы Департамента градостроительной политики Москвы Владислава Овчинского, во всех 176 квартирах суммарной площадью свыше 10 тысяч «квадратов» будет выполнена готовая улучшенная отделка. ЖК построен с учетом безбарьерной среды. Недалеко от него находятся кафе, магазины, аптека, поликлиники и учебные заведения.

Кроме того, строители благоустроили прилегающую территорию. Новые квартиры, как правило, по метражу больше старых за счет просторных коридоров и кухонь.

Как отметил министр столичного правительства, глава Департамента городского имущества Москвы Максим Гаман, около 290 жителей двух старых домов начали осмотр новых квартир в начале апреля.

Суперсервисом «Переезд по программе реновации» смогут воспользоваться москвичи, имеющие полную учетную запись на портале mos.ru. Здесь можно записаться на осмотр квартиры, отправить документы в электронном виде, выбрать дату подписания договора и записаться к нотариусу, а также получить бесплатную помощь в переезде. Подготовиться к переезду поможет общая инструкция.

Ранее столичный мэр Сергей Собянин рассказал о переселении по реновации в Тимирязевском районе. Градоначальник также поручил вдвое ускорить темпы реализации программы.

