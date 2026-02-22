Ефимов: В новостройку в Южном Бутово по реновации переедут 1,3 тысячи москвичей

Новостройку в Чечерском проезде в столичном районе Южное Бутово передали для переселения москвичей по программе реновации, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Она стала шестым жилым комплексом, сданным в районе. Благодаря его передаче под заселение действующая программа реновации в Южном Бутове завершена. Сейчас к переселению в новостройку приступили почти 1,3 тысячи москвичей», - сказал Ефимов.

Со своей стороны, министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики Владислав Овчинский отметил, что в новом доме 705 квартир общей площадью более 40 тыс. кв.м.

«Для того чтобы переселение москвичей в новые квартиры было комфортным, им бесплатно предоставляют грузчиков и транспорт. Услугу “Помощь в переезде” можно заказать на портале mos.ru либо в центре информирования по переселению», – добавил он.

Неподалеку от жилого комплекса расположены фитнес-центры, пруд, поликлиника и другая инфраструктура, куда новоселы смогут быстро добраться пешком.

Программу реновации, предусматривающую расселение более 5 тысяч домов и касающуюся миллиона москвичей, утвердили в августе 2017 года. Мэр столицы Сергей Собянин ранее сообщил, что эта программа выполнена больше, чем на четверть.

