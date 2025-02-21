Ефимов: В Новой Москве ввели более 2,7 млн квадратных метров жилья в 2024 году
В Новой Москве введено в эксплуатацию в 2024 году на 600 тысяч квадратных метров жилья больше, чем годом ранее. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
«За 2024 год ввели жилую недвижимость общей площадью более 2,7 миллиона квадратных метров. Кроме того, построено около 700 тысяч квадратных метров нежилых помещений различного назначения», – отметил заместитель мэра.
Он рассказал, что инвесторы возводят на территории ТиНАО весь спектр жилья, существующего на рынке: квартиры в многоэтажных жилых комплексах любого класса, индивидуальное жилищное строительство и малоэтажное жилье.
Как подчеркнул глава столичного департамента развития новых территорий Владимир Жидкин, девелоперы при возведении жилья и социальной инфраструктуры в Новой Москве опирались на индивидуальные дизайнерские проекты, функциональность и современное техническое оснащение. Он также отметил, что новые образовательные учреждения соответствуют всем современным требованиям, предъявляемым к объектам социальной инфраструктуры.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru