Ефимов: В Новой Москве ввели более 2,7 млн квадратных метров жилья в 2024 году

В Новой Москве введено в эксплуатацию в 2024 году на 600 тысяч квадратных метров жилья больше, чем годом ранее. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«За 2024 год ввели жилую недвижимость общей площадью более 2,7 миллиона квадратных метров. Кроме того, построено около 700 тысяч квадратных метров нежилых помещений различного назначения», – отметил заместитель мэра.

Он рассказал, что инвесторы возводят на территории ТиНАО весь спектр жилья, существующего на рынке: квартиры в многоэтажных жилых комплексах любого класса, индивидуальное жилищное строительство и малоэтажное жилье.

Как подчеркнул глава столичного департамента развития новых территорий Владимир Жидкин, девелоперы при возведении жилья и социальной инфраструктуры в Новой Москве опирались на индивидуальные дизайнерские проекты, функциональность и современное техническое оснащение. Он также отметил, что новые образовательные учреждения соответствуют всем современным требованиям, предъявляемым к объектам социальной инфраструктуры.

