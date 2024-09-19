Ефимов: В Новой Москве реконструируют дороги и улицы

В Москве готовят техническое задание на проектирование для последующего строительства и реконструкции автодорог в юго-восточной части Краснопахорского района ТиНАО. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Он подчеркнул, что обновление улично-дорожных сетей внутри населенных пунктов - одно из основных направлений развития дорожно-транспортной инфраструктуры новых территорий.

«В ходе реализации проекта в поселке Щапово и прилегающих деревнях планируется построить и реконструировать около трех километров автомобильных дорог. В итоге предполагается существенно повысить качество дорожного покрытия», – рассказал заммэра.

По его словам, работы планируется завершить в 2028 году.

Глава столичного департамента развития новых территорий Владимир Жидкин отметил, что с момента присоединения территорий к Москве построено 400 километров автодорог, а до конца 2026-го в рамках Адресной инвестиционной программы столицы запланировано ввести в эксплуатацию еще более 100 километров.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что планируется построить и реконструировать около трех километров дорог в юго-восточной части Краснопахорского района ТиНАО.

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ФОТО: Владимир Ефимов/Пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства Москвы

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