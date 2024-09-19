Ефимов: В Новой Москве реконструируют дороги и улицы

В Москве готовят техническое задание на проектирование для последующего строительства и реконструкции автодорог в юго-восточной части Краснопахорского района ТиНАО. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.



Он подчеркнул, что обновление улично-дорожных сетей внутри населенных пунктов - одно из основных направлений развития дорожно-транспортной инфраструктуры новых территорий.



«В ходе реализации проекта в поселке Щапово и прилегающих деревнях планируется построить и реконструировать около трех километров автомобильных дорог. В итоге предполагается существенно повысить качество дорожного покрытия», – рассказал заммэра.



По его словам, работы планируется завершить в 2028 году.



Глава столичного департамента развития новых территорий Владимир Жидкин отметил, что с момента присоединения территорий к Москве построено 400 километров автодорог, а до конца 2026-го в рамках Адресной инвестиционной программы столицы запланировано ввести в эксплуатацию еще более 100 километров.



Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что планируется построить и реконструировать около трех километров дорог в юго-восточной части Краснопахорского района ТиНАО.

