Ефимов: В Новой Москве реконструируют дороги и улицы
В Москве готовят техническое задание на проектирование для последующего строительства и реконструкции автодорог в юго-восточной части Краснопахорского района ТиНАО. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
Он подчеркнул, что обновление улично-дорожных сетей внутри населенных пунктов - одно из основных направлений развития дорожно-транспортной инфраструктуры новых территорий.
«В ходе реализации проекта в поселке Щапово и прилегающих деревнях планируется построить и реконструировать около трех километров автомобильных дорог. В итоге предполагается существенно повысить качество дорожного покрытия», – рассказал заммэра.
По его словам, работы планируется завершить в 2028 году.
Глава столичного департамента развития новых территорий Владимир Жидкин отметил, что с момента присоединения территорий к Москве построено 400 километров автодорог, а до конца 2026-го в рамках Адресной инвестиционной программы столицы запланировано ввести в эксплуатацию еще более 100 километров.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что планируется построить и реконструировать около трех километров дорог в юго-восточной части Краснопахорского района ТиНАО.
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