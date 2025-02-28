Ефимов: В Новой Москве построят и реконструируют 8 школ и 5 детсадов до 2028 года

Ефимов: В Новой Москве построят и реконструируют 8 школ и 5 детсадов до 2028 года
В Москве построят и реконструируют пять дошкольных и восемь школьных образовательных учреждений в Троицком и Новомосковском административных округах (ТиНАО). Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
По его словам, школы и детские сады возведут в рамках Адресной инвестиционной программы.
«Согласно поручению мэра Москвы Сергея Собянина развитие социальной инфраструктуры является одним из приоритетных направлений в городе. За три года в ТиНАО построят и реконструируют 13 новых образовательных учреждений, в общей сложности благодаря объектам в округах появится более 5,7 тысячи школьных и дошкольных мест», ‒ рассказал заместитель мэра.
Ефимов уточнил, что в этом году, например, планируется завершить строительство одной школы на 1,1 тысячи мест, дополнительного учебного корпуса для существующего объекта образования и выполнить реконструкцию зданий еще минимум двух организаций.
При этом в новых образовательных учреждениях помимо учебного процесса, учащиеся получат возможность заняться научно-исследовательской деятельностью, заметил глава столичного департамента развития новых территорий Владимир Жидкин.
По его словам, в школах оборудуют специализированные учебные кабинеты, в которых установят высокотехнологичное оборудование.
Строительство всех социальных объектов проходит под контролем Мосгосстройнадзора.
Сотрудниками ведомства было проведено около 50 контрольно-надзорных мероприятий на строящихся образовательных объектах в ТиНАО. С момента вхождения этих территорий в состав Москвы уже построено и введено в эксплуатацию более 160 новых объектов образования.
Ранее мэр столицы Сергей Собянин рассказал, что с 2011 года в Москве построили 1118 объектов социальной инфраструктуры, включая 648 школ и детских садов.
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