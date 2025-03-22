Ефимов: В Новой Москве более 900 тысяч объектов получили новые адреса
В Новой Москве у более чем 99% объектов недвижимости изменились адреса. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
Он рассказал, что это связано с появлением в Москве восьми новых внутригородских муниципальных образований. Ефимов уточнил, что они пришли на смену поселениям и городским округам ТиНАО.
«В связи с этим в настоящее время город проводит работы, связанные с изменением адресов всех объектов недвижимости на территории новых районов. С начала 2025-го новые адреса получили уже свыше 900 тысяч объектов недвижимости – это более 99 процентов от общего количества», – отметил заместитель мэра.
По словам министра правительства Москвы, главы столичного департамента городского имущества Максима Гамана, новые адреса домов, магазинов, предприятий и стоянок автомобилей можно найти по кадастровому номеру или текстовому запросу на федеральном ресурсе fias.nalog.ru.
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