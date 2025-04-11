Ефимов: В Нагатино-Садовниках реорганизуют три участка по программе КРТ

В районе Варшавского шоссе и Нагатинской улицы реорганизуют участки по программе комплексного развития территорий (КРТ). Новость о проекте появилась на сайте правительства Москвы. Подробнее об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.



«Три участка общей площадью 1,57 гектара на Варшавском шоссе и Нагатинской улице входят в один проект комплексного развития территорий и подлежат реорганизации», – подчеркнул Владимир Ефимов.



Он отметил, что и в районе планируются строительство жилья по программе реновации, а осуществление данного проекта создаст больше 140 рабочих мест. Заммэра Москвы добавил, что в данном районе планируется реализации сразу шести проектов КРТ на площади свыше 36 гектаров, где построят более миллиона квадратных метров различной недвижимости.



Все участки, на которых пройдут работы расположены в непосредственной близости от метро «Нагатинская». О дальнейших планах благоустройства рассказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман.



«По проекту предусмотрено строительство современных жилых домов для целей программы реновации общей площадью 36,8 тысячи квадратных метров. Сами участки благоустроят, возле домов появятся детские и спортивные площадки, а для жителей оборудуют подземный паркинг», – отметил он.



Гаман добавил, что первые этажи будут оборудованы помещениями для магазинов, кафе, ресторанов и всего необходимого для малого бизнеса.



Программа КРТ позволяет эффективно использовать территорию Москвы, а также строить новые объекты, в том числе жилье по программе реновации.



«Общая площадь квартир для программы реновации составит ориентировочно 22,5 тысячи квадратных метров. Это позволит обеспечить новым жильем около 800 москвичей», – уточнил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.



По его словам, квартиры появятся сразу с улучшенной отделкой, а помещения будут оборудованы помещениям для консьержей и местами для хранения детских колясок. Придомовая территория также получит наружное освещение и камеры видеонаблюдения, добавил он.



Цель программы – создание многофункциональных городских кварталов в районах бывших промышленных зон. На смену им приходят дороги и комфортабельные квартиры. В этих местах также модернизируется инфраструктура. По последним данным, на данный момент в столице запущено уже 302 проекта КРТ на разных стадиях реализации и проработки на площади 4,2 тысячи гектаров. Этот проект осуществляется по личному поручению мэра Москвы Сергея Собянина.

