Ефимов: В Можайском районе возвели 15 социальных объектов за 15 лет
С 2011 года в столичном Можайском районе Западного административного округа завершили строительство 15 социальных объектов, включая образовательные, спортивные и медицинские учреждения. Об этом рассказал глава Комплекса градостроительной политики и строительства Москвы Владимир Ефимов.
«С 2011 года социальную инфраструктуру Можайского района дополнили 15 объектов. В их числе девять детских садов и школ, а также по три объекта спорта и здравоохранения», — уточнил вице-мэр.
По его словам, восемь из новых объектов были возведены за счет частных средств, а еще пять проектов находятся в стадии строительства.
В столичном Департаменте градостроительной политики добавили, что инвестор откроет в районе образовательное учреждение на 1500 учеников и 450 воспитанников, а также детский сад на 300 человек неподалеку от новых жилых домов.
Как пояснили в пресс-службе Комплекса градостроительной политики и строительства, особое внимание уделяется проектированию социальных объектов, так как здания должны быть комфортными, безопасными и отвечать современным нормам эстетики. В связи с этим также проводится функциональное благоустройство прилегающих территорий.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин анонсировал возведение нового образовательного комплекса на 1950 мест, а также детского сада на 300 мест в Можайском районе.
