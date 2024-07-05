Ефимов: В Москворечье-Сабурове в рамках КРТ построят дома по реновации
В рамках программы комплексного развития территорий (КРТ) будет реорганизован неэффективно используемый участок в районе Москворечье-Сабурово (ЮАО), проект решения размещен на портале московского правительства. Об этом заявил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
«Участок площадью 1,39 га расположен на Каширском шоссе. На нем планируется построить жилье для программы реновации площадью более 37 тысяч квадратных метров. Вложения в проект оцениваются в 4,9 млрд рублей. Благодаря возведению в рамках программы реновации новостроек, в которых первые этажи делают нежилыми, в столице также появляются рабочие места. Так, в результате реализации этого проекта КРТ в районе Москворечье-Сабурово будет создано около 140 рабочих мест», – отметил вице-мэр.
Земельный участок находится между Каширским шоссе и Юго-Восточной хордой, поблизости расположены станция «Москворечье» МЦД-2, станция метро «Кантемировская» и Москва-река.
По словам министра столичного правительства, главы Департамента городского имущества Максима Гамана, на реорганизуемом участке будут построены дома в рамках столичной программы реновации. На нежилых первых этажах откроются кафе и рестораны, магазины и объекты бытового обслуживания. Также строители займутся благоустройством прилегающей территории, здесь появятся велодорожки, пешеходные тротуары и дороги.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru