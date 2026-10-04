Ефимов: В Москве жители более 1700 домов переезжают в рамках реновации
С начала реализации программы реновации в Москве переехали или находятся в процессе переезда жители свыше 1,7 тысячи домов, рассказал глава столичного Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
Он напомнил, что в столице реализация программы происходит по принципу волнового переселения, в связи с чем новостройки появляются на месте снесенных объектов либо на специальных территориях, что дает возможность поэтапно обновлять жилищный фонд.
«Всего в программу, утвержденную в августе 2017 года, включено 5176 жилых зданий, жители более 1700 из них уже переехали или находятся в процессе переселения», - приводит слова Ефимова пресс-служба Градостроительного комплекса Москвы.
Отмечается, что большинство таких домов расположено в Юго-Восточном административном округе столицы (295). На втором месте — восток столицы (293), а на третьем — Западный административный округ (202).
Все участники реновации переезжают в квартиры с улучшенной планировкой в новые ЖК, в том числе оборудованные для маломобильных граждан. Расселенные старые дома демонтируют по технологии «умный снос», поэтому эти здания разбирают поэтапно, а весь строительный мусор отправляют на переработку.
Ранее столичный мэр Сергей Собянин, поручивший нарастить темпы реализации реновации вдвое, сообщил о ходе программы в Рязанском районе Москвы.
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