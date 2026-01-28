Ефимов: В Москве завершили подготовительные работы для строительства новой дороги

На юге Москвы завершены подготовительные работы по строительству новой внутриквартальной дороги, которая свяжет Каширское шоссе с Елецкой улицей. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.



«В районе Орехово-Борисово Южное планируется строительство новой внутриквартальной дороги. Для связки Каширского шоссе с Елецкой улицей будет создан двухполосный Проектируемый проезд № 963 длиной более 800 метров, на нем установят современные остановки наземного городского транспорта», – уточнил заместитель мэра.



По его словам, прилегающую территорию благоустроят. Помимо этого, как отметил Ефимов, будут реконструированы и построены локальные подъезды к существующей застройке, включая жилые комплексы и промышленные предприятия.



Заместитель мэра добавил, что общая протяженность будущей улично-дорожной сети превысит один километр, а завершить работы планируется в 2027 году.



Новая улично-дорожная сеть улучшит транспортную доступность прилегающей территории и создаст дополнительный комфортный маршрут для автомобилистов на территории Орехова-Борисова Южного. Работы пройдут в рамках столичной Адресной инвестиционной программы.



Глава столичного департамента строительства транспортной и инженерной инфраструктуры города Москвы Василий Десятков рассказал, что в настоящее время проводятся работы по устройству дождевой канализации и земляные работы для будущей улично-дорожной сети.



Благодаря реализации проекта значительно повысится внутриквартальную связанность района.



Ранее мэр столицы Сергей Собянин проинформировал о планах развития дорог в Коммунарке и Южном Бутове.

