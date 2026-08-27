Ефимов: В Москве завершили надвижку пролета моста на западе Мневниковской поймы

Строители завершили надвижку пролета велопешеходного моста в створе улицы Островной в Мневниковской пойме, продолжается монтаж арок сооружения. Об этом сообщил глава столичного Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«На текущий момент строители завершили надвижку пролетного строения через русло реки, во время финального этапа было пройдено более 30 метров. Ранее было пройдено около 80 метров. Береговые сегменты конструкции будут установлены в проектное положение с помощью кранов. Параллельно продолжаются работы по монтажу арок моста, они выполнены более чем на 70%», — отметил Ефимов, которого цитирует пресс-служба Градостроительного комплекса Москвы.

Объект свяжет Западный и Северо-Западный округа столицы, соединив западную часть поймы с Островной улицей в районе Крылатское.

В проекте объединены арочная и вантовая схемы: две арки соединят с пролетом стальными тросами, которые расположат параллельно друг другу по длине балки жесткости.

Как уточнил руководитель Департамента строительства транспортной и инженерной инфраструктуры города Москвы Василий Десятков, опоры и подпорная стена уже готовы на правом берегу. После монтажа пролета начнется обустройство помещения для эксплуатирующей организации. На левом берегу завершено создание свайного основания двух опор.

В Мосгосстройнадзоре отметили, что контролируют возведение дорожного сооружения на каждом этапе с августа прошлого года.

Ранее столичный мэр Сергей Собянин рассказывал, что подход к строительству нового моста в Мневниковской пойме позволяет использовать минимальное количество опор, но сохраняет высокую надежность конструкции.

